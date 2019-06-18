Эксперт рассказал о консилиуме по срокам выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Директор Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов в беседе с НСН рассказал о консилиуме в Росрыболовстве по срокам выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.

«Мы обсудили на консилиуме те результаты, которые были месяц назад озвучены на рабочей группе. Подготовили за это время программу научного сопровождения выпуска животных», — заявил он.

По словам Рожнова, в настоящее время начинается процесс подготовки выпуска морских животных в Охотское море.

При этом эксперт уточнил, что данная мера будет реализована в конце июня — начале июля.

Предполагается, что косаток доставят в район Шантарских островов, белух — примерно в те же места.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока признал две компании — отловщиков косаток виновными в нарушении правил рыболовства.

Депутат Госдумы, автор закона «Об ответственном обращении с животными» Олег Шеин в беседе с ФАН оценил вероятность внесения поправок в закон о жестоком обращении с животными.