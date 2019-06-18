Эксперт рассказал о консилиуме по срокам выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
- РИА Новости
«Мы обсудили на консилиуме те результаты, которые были месяц назад озвучены на рабочей группе. Подготовили за это время программу научного сопровождения выпуска животных», — заявил он.
По словам Рожнова, в настоящее время начинается процесс подготовки выпуска морских животных в Охотское море.
При этом эксперт уточнил, что данная мера будет реализована в конце июня — начале июля.
Предполагается, что косаток доставят в район Шантарских островов, белух — примерно в те же места.
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