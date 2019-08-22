Из «китовой тюрьмы» вывезли последнюю партию косаток и белух

Короткая ссылка
Из бухты Средняя в Приморском крае вывезли последнюю партию косаток и белух.
Из «китовой тюрьмы» вывезли последнюю партию косаток и белух
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Их доставят в Хабаровск 23 августа. Затем млекопитающие пройдут на судне по реке Амур до Николаевска-на-Амуре, где будут выпущены на волю.

Ранее сообщалось, что все выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки добрались до Шантарских островов.

Депутат Госдумы Олег Шеин, автор закона «Об ответственном обращении с животными», в беседе с ФАН оценил вероятность внесения поправок в закон о жестоком обращении с животными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить