Из «китовой тюрьмы» вывезли последнюю партию косаток и белух

Из бухты Средняя в Приморском крае вывезли последнюю партию косаток и белух.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Их доставят в Хабаровск 23 августа. Затем млекопитающие пройдут на судне по реке Амур до Николаевска-на-Амуре, где будут выпущены на волю.

Ранее сообщалось, что все выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки добрались до Шантарских островов.

Депутат Госдумы Олег Шеин, автор закона «Об ответственном обращении с животными», в беседе с ФАН оценил вероятность внесения поправок в закон о жестоком обращении с животными.