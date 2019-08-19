Суды продлили арест всем 28 фигурантам по делу о драке в Чемодановке

Суды Пензенской области продлили на три месяца срок содержания под стражей всем 28 фигурантам дела о массовой драке в Чемодановке, в результате которой погиб один человек.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Октябрьском районе Пензы суд продлил срок содержания под стражей 20 фигурантам уголовного дела на три месяца — до 14 ноября. Железнодорожный районный суд продлил срок ареста пятерым фигурантам до 14 ноября, а ещё троим — до 13 ноября», — заявила представитель прокуратуры.

Ранее стало известно, что все цыганские семьи, зарегистрированные в Чемодановке и Лопатках, вернулись в свои дома.

13 июня в Чемодановке произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, которое расследуется центральным аппаратом СК России.

18 июня Первомайский районный суд Пензы на два месяца арестовал 28 фигурантов дела.