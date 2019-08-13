Все покинувшие Чемодановку после массовой драки цыгане вернулись домой

Все цыганские семьи, зарегистрированные в сёлах Чемодановка и Лопатки Пензенской области и уехавшие оттуда после массовой драки с гибелью человека, вернулись в свои дома. Об этом сообщили в региональной администрации.

«Все зарегистрированные цыгане, около 300 человек, вернулись в свои дома в Чемодановке и Лопатках. Те, кто проживал без регистрации, не вернулись в эти сёла», — цитирует пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину РИА Новости.

Она также добавила, что ситуация в посёлках спокойная.

13 июня в Чемодановке произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, которое расследуется центральным аппаратом СК России.

В связи с конфликтом цыганские семьи покинули Чемодановку.

В конце июня стало известно, что большая часть цыган стала возвращаться из Волгоградской области домой.