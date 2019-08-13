Все покинувшие Чемодановку после массовой драки цыгане вернулись домой

Короткая ссылка
Все цыганские семьи, зарегистрированные в сёлах Чемодановка и Лопатки Пензенской области и уехавшие оттуда после массовой драки с гибелью человека, вернулись в свои дома. Об этом сообщили в региональной администрации.
Все покинувшие Чемодановку после массовой драки цыгане вернулись домой
  • © Светлана Самсонова
  • РИА Новости

«Все зарегистрированные цыгане, около 300 человек, вернулись в свои дома в Чемодановке и Лопатках. Те, кто проживал без регистрации, не вернулись в эти сёла», — цитирует пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину РИА Новости.

Она также добавила, что ситуация в посёлках спокойная.

13 июня в Чемодановке произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, которое расследуется центральным аппаратом СК России. 

В связи с конфликтом цыганские семьи покинули Чемодановку.

В конце июня стало известно, что большая часть цыган стала возвращаться из Волгоградской области домой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить