Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.

«Ситуация в Чемодановке нормализована. Для обеспечения безопасности граждан 40 росгвардейцев круглосуточно несут службу», — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Он подчеркнул, что «в России закон один для всех», и выразил уверенность, что виновные понесут должное наказание.

Ранее сообщалось, что дома цыганских семей, покинувших Чемодановку и соседнее село Лопатки, взяли под охрану.

13 июня в пензенском селе Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, было передано в центральный аппарат СК России. 

По последним данным, Первомайский районный суд Пензы арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке.

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