Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке
«Ситуация в Чемодановке нормализована. Для обеспечения безопасности граждан 40 росгвардейцев круглосуточно несут службу», — цитирует Белозерцева его пресс-служба.
Он подчеркнул, что «в России закон один для всех», и выразил уверенность, что виновные понесут должное наказание.
Ранее сообщалось, что дома цыганских семей, покинувших Чемодановку и соседнее село Лопатки, взяли под охрану.
13 июня в пензенском селе Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.
Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, было передано в центральный аппарат СК России.
По последним данным, Первомайский районный суд Пензы арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке.