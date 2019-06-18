В Генпрокуратуре рассказали о мерах по нормализации ситуации в Чемодановке
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Заместитель генпрокурора Сергей Зайцев во вторник, 18 июня, провёл совещание с прокурором региона, главным федеральным инспектором по области, губернатором и руководителями правоохранительных органов.
«Обсуждён комплекс мер по выявлению и задержанию лиц, совершивших противоправные действия, организации расследования уголовных дел, возбуждённых в связи с этими событиями», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина в беседе рассказала, что обстановка в селе Чемодановка находится под контролем, цыганские семьи, покинувшие регион, обратно не возвращались.
Между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое в итоге передали в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве мужчины был задержан.