В Генпрокуратуре рассказали о мерах по нормализации ситуации в Чемодановке

Прокуратура, правоохранительные органы и власти Пензенской области разработали мероприятия по нормализации обстановки в регионе после массовой драки в селе Чемодановка. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Заместитель генпрокурора Сергей Зайцев во вторник, 18 июня, провёл совещание с прокурором региона, главным федеральным инспектором по области, губернатором и руководителями правоохранительных органов.

«Обсуждён комплекс мер по выявлению и задержанию лиц, совершивших противоправные действия, организации расследования уголовных дел, возбуждённых в связи с этими событиями», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина в беседе рассказала, что обстановка в селе Чемодановка находится под контролем, цыганские семьи, покинувшие регион, обратно не возвращались.

Между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое в итоге передали в центральный аппарат СК России. Подозреваемый в убийстве мужчины был задержан.