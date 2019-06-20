Власти Пензенской области выплатили кредит погибшего в массовой драке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что власти погасили кредит погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка.

«Глава региона... проинформировал о выполненном обещании погасить кредит погибшего в результате вышеназванных событий жителя Чемодановки», — говорится в сообщении пресс-службы Белозерцева на сайте регионального правительства.

Власти Пензенской области также пообещали выплатить кредит сестры погибшего жителя села Чемодановка и оказать необходимую материальную поддержку его родственникам в завершении строительства дома.

Ранее Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке стабилизирована, в селе дежурит патруль Росгвардии.

13 июня в пензенском селе Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Все 28 фигурантов дела о драке в Чемодановке арестованы.