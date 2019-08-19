Кузнецова оценила идею об ограничении использования смартфонов в школах

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что методические рекомендации, которые подготовили Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, позволят поэтапно решить вопрос использования смартфонов в российских школах.

«Уверена, что на основе этого документа, предусматривающего необходимость именно согласованных решений, о которых мы говорили ранее, поэтапно вопрос пользования сотовыми будет решён в каждой школе», — приводит ТАСС заявление Кузнецовой.

Она отметила, что документ предусматривает ограничение использования детьми мобильных телефонов в школе, в том числе в интересах их безопасности.

«Вместе с тем разработчики инициативы предусматривают исключения из правил, например, для детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья», — подчеркнула уполномоченный при президенте России по правам ребёнка.

Кузнецова приветствовала завершение разработки данного документа к началу учебного года, однако выразила мнение, что рекомендации по этому вопросу «нужно было сделать давно, так как обсуждение этой темы идёт уже не один год».

Ранее Минпросвещения подготовил документ с рекомендациями для регионов России о возможном ограничении использования смартфонов в школах.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с RT поддержал отключение мобильных телефонов или перевод их в беззвучный режим во время уроков в школах, если не предполагается их использование для учебных целей.

Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Снегуров в беседе с URA.RU поддержал данную инициативу, которая позволит детям адекватно воспринимать материал и исключит «провокации» в отношении преподавателей.