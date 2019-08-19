Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

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Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
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«В представленном документе органам управления образованием субъектов… рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях», — говорится в сообщении.

Исключения предлагается сделать для детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете), а также педагогических работников и родителей.

«В частности, рекомендуется предусмотреть для всех участников образовательного процесса целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную организацию, а также ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса», — добавили в ведомстве.

Как указывается, в случае необходимости рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников, а также согласовать способы коммуникации родителей с детьми.

Ожидается, что в течение года Роспотребнадзор проведёт мониторинг состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств.

Рособрнадзор и Российская академия образования займутся выборочным мониторингом повышения эффективности образовательного процесса.

Ранее проведённый опрос показал, что 43% россиян не поддерживают идею запрета смартфонов в школе.

Позднее в Государственной думе выступили с предложением создать специальный телефон для школьников — «шкулфон»

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