Опрос: 43% россиян не поддерживают идею с запретом смартфонов в школе

Почти половина россиян выступают против запрета смартфонов в школе. Об этом свидетельствуют результате опроса, проведённого проектом Дети Mail.ru.

«Что касается возможного запрета смартфонов в школе, 43% родителей против такой идеи. Чуть меньше россиян — 38% — считают, что смартфоны можно запретить, однако использование кнопочных телефонов необходимо оставить», — приводит ТАСС выдержки из материалов исследования.

Уточняется, что 12% респондентов выступили против всех видов мобильных устройств, при этом 7% опрошенных затруднились с ответом.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ученикам необходимо запретить использовать телефоны в школах — это, по её словам, нужно, поскольку отсутствуют условия для их хранения.

В Роспотребнадзоре отметили, что в течение месяца подготовят соответствующие предложения.