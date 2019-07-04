В России могут запретить ученикам использовать телефоны в школах

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ученикам необходимо запретить использовать телефоны в школах. По её словам, это нужно сделать, поскольку отсутствуют условия для их хранения.
В России могут запретить ученикам использовать телефоны в школах
  • РИА Новости

«Вообще надо запретить... Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», — цитирует ТАСС парламентария.

В Роспотребнадзоре отметили, что в течение месяца подготовят соответствующие предложения.

«Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца», — сказала глава ведомства Анна Попова, выступая на заседании Совета при президенте по реализации господдержки в сфере защиты семьи и детей. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее проведённый опрос показал, что большая часть россиян поддерживает инициативу запрета использования гаджетов детьми во время учебных занятий.

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