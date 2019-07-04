В России могут запретить ученикам использовать телефоны в школах
- РИА Новости
«Вообще надо запретить... Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», — цитирует ТАСС парламентария.
В Роспотребнадзоре отметили, что в течение месяца подготовят соответствующие предложения.
«Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца», — сказала глава ведомства Анна Попова, выступая на заседании Совета при президенте по реализации господдержки в сфере защиты семьи и детей. Её слова приводит РИА Новости.
Ранее проведённый опрос показал, что большая часть россиян поддерживает инициативу запрета использования гаджетов детьми во время учебных занятий.