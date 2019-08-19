Эксперт прокомментировал идею с мобильными телефонами в школах

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Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Снегуров в беседе с URA.RU прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Эксперт прокомментировал идею с мобильными телефонами в школах
  • © pixabay.com

«Я поддерживаю это предложение», — заявил он.

По его мнению, смартфоны мешают детям адекватно воспринимать материал, а также являются «источниками провокаций» в отношении преподавателей.

Как отметил Снегуров, при ограничении доступа к гаджетам нужно учитывать особенности региона, школы и класса.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с Nation News оценил рекомендации Минпросвещения.

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