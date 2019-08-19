Родительский комитет оценил идею с мобильными телефонами в школах

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

«Я считаю, что не только в школе, но и в повседневной жизни использование телефона, особенно детьми, приводит к ухудшению здоровья, памяти и вообще качества жизни, потому что дети не знают меры. Даже многие взрослые не знают меры, чего уж говорить о детях… Поэтому это ограничение закономерно, и я знаю, что все учителя и администрации школ поддерживают подобные инициативы», — сказала она.

Волынец отметила, что ребёнок может пользоваться телефоном на переменах или по дороге в школу, чтобы не нарушать связь с родителями.

«Потому что многие дети, в том числе и первоклашки, добираются в школу самостоятельно и, конечно, родители беспокоятся… Хотелось бы, чтобы родители тоже поддержали эту инициативу и понимали, что на связь между детьми и родителями никто не посягает. Но то, что ребёнок приходит в школу, чтобы учиться, — это очевидный факт, и нужно помочь нашим детям, направив их в верное русло», — заключила она.

Ранее рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.