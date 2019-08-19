В Госдуме прокомментировали идею с мобильными телефонами в школах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с Nation News прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Как отметил депутат, проблема использования сотовых в школах есть, но нужно учитывать интересы родителей, чтобы была возможность позвонить ребёнку на перемене.

«И нужно иметь в виду, что некоторые предметы связаны с поиском информации в интернете, и иногда такой поиск осуществляется при помощи мобильников. Поэтому разумные ограничения здесь оправданы, с другой стороны, нужно поподробнее ознакомиться с рекомендациями и потом давать окончательные суждения», — сказал он.

Смолин напомнил, что, например, во Франции около 15 лет назад реализовали программу электронного обучения в школах, и каждому ученику выдаётся ноутбук. Поэтому необходимости в использовании мобильных телефонов в учебных заведениях этой страны нет.

«Определённые ограничения в пользовании мобильной связью в школах представляются мне разумными в той мере, в какой нас всех предупреждают, когда мы приходим в театр: «Пожалуйста, отключите мобильные телефоны». Ровно то же, на мой взгляд, надо делать перед уроком при условии, что на уроке мобильная связь не будет использоваться как средство получения информации», — заявил депутат в беседе с телеканалом «360».

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала рекомендации Минпросвещения.