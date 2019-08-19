В Госдуме поддержали идею ограничить использование телефонов в школах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с RT оценил рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

«Использование телефонов вообще является реальной проблемой. Поскольку довольно много детей телефоны используют не для развития, а для игр и убийства времени. Что касается школ, то определённые ограничения, на мой взгляд, необходимы. Точно так же, как мы приходим в театр и нас просят перевести телефоны в беззвучный режим или отключить их. Если на уроке не предполагается использование мобильного телефона для учебных целей, то он должен быть отключён или переведён в беззвучный режим», — сказал он.

При этом депутат отметил, что на переменах дети имеют право включать мобильные телефоны.

«Хотя бы потому, что многие родители хотят иметь постоянную связь с детьми. Поэтому вопрос не в ограничениях, а в мере этих ограничений и их целесообразности», — заключил Смолин.

Ранее рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.