Омбудсмен прокомментировал задержание в Москве женщины из-за лекарства

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Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием женщины, заказавшей не зарегистрированный в России противосудорожный препарат «Фризиум» для своего ребёнка, больного эпилепсией.
Омбудсмен прокомментировал задержание в Москве женщины из-за лекарства
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Я считаю, что эта история требует экстренного реагирования, ситуация абсурдна, поскольку она одновременно абсолютно бесчеловечна и в то же время вроде бы юридически правильна», — цитирует Бунимовича ТАСС.

По его словам, необходимо менять «юридические основания» для того, чтобы не допускать подобных случаев в дальнейшем.

Детский омбудсмен призвал прекратить уголовное дело и обратился в Минздрав с просьбой внести в реестр эффективные аналоги лекарственных средств.

«Я обратился к руководителю СК по Москве... чтобы прекратить преследовать матерей в таких ситуациях, при больных детях... чтобы осуществляли адресную закупку без бесконечных объяснений... Пусть сделают сначала эффективные аналоги», — пояснил омбудсмен.

Кроме того, Бунимович направил обращение президенту России Владимиру Путину.

«Как член Совета при президенте по семье и детям я уже обратился к президенту, потому что нужны немедленные действия — указания министерству и всем остальным. Чтобы такие позорные истории прекратились», — подчеркнул он.

Ранее Минздрав объявил о начале проверки эффективности сильнодействующего препарата «Фризиум», при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери тяжелобольных детей.

16 августа таможенники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков задержали москвичку при получении по почте психотропного препарата «Фризиум» для своего ребёнка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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