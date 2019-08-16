В Минздраве прокомментировали ситуацию с препаратом «Фризиум»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата «Фризиум» и в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что за последний год ведомством был «реализован комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов».
Ранее в Москве таможенники задержали женщину, заказавшую «Фризиум» для своего ребёнка, больного эпилепсией.