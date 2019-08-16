В Минздраве прокомментировали ситуацию с препаратом «Фризиум»

Российский Минздрав проведёт проверку эффективности не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум», при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери тяжелобольных детей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата «Фризиум» и в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что за последний год ведомством был «реализован комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов».

Ранее в Москве таможенники задержали женщину, заказавшую «Фризиум» для своего ребёнка, больного эпилепсией.