В Минздраве прокомментировали ситуацию с препаратом «Фризиум»

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Российский Минздрав проведёт проверку эффективности не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум», при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери тяжелобольных детей.
В Минздраве прокомментировали ситуацию с препаратом «Фризиум»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата «Фризиум» и в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что за последний год ведомством был «реализован комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов».

Ранее в Москве таможенники задержали женщину, заказавшую «Фризиум» для своего ребёнка, больного эпилепсией.

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