Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о послеоперационном состоянии семилетней Аиши Ажиговой, которой после избиения потребовалась ампутация части правой руки.
Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена. 

«Это небо и земля, какой я впервые её увидела в реанимации — и какая она сейчас. Аиша весёлая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли», — сказала она.

Кузнецова также сообщила, что представители региона и врачи оказывают всю необходимую ребёнку поддержку. Кроме того, власти ищут для девочки новую семью.

«Сейчас девочка окружена заботой, любовью, вниманием, и очень хочется, чтобы так было всегда», — заявила омбудсмен.

Аиша Ажигова была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля с множеством телесных повреждений. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. По обвинению в нанесении девочке тяжёлых травм арестована её тётя.

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