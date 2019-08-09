Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.
«Это небо и земля, какой я впервые её увидела в реанимации — и какая она сейчас. Аиша весёлая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли», — сказала она.
Кузнецова также сообщила, что представители региона и врачи оказывают всю необходимую ребёнку поддержку. Кроме того, власти ищут для девочки новую семью.
«Сейчас девочка окружена заботой, любовью, вниманием, и очень хочется, чтобы так было всегда», — заявила омбудсмен.
Аиша Ажигова была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля с множеством телесных повреждений. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. По обвинению в нанесении девочке тяжёлых травм арестована её тётя.