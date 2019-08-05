Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.

«Я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на три месяца, а потом уже будет видно», — сообщила Чахкиева.

Она также поблагодарила всех за поддержку девочки и за помощь в её реабилитации.

Ранее врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о завершении подготовки к ампутации правой руки девочки.

Аиша Ажигова была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля с множеством телесных повреждений.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

По обвинению в нанесении девочке тяжёлых травм арестована её тётя.