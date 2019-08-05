Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки
  • © RT

«Я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на три месяца, а потом уже будет видно», — сообщила Чахкиева.

Она также поблагодарила всех за поддержку девочки и за помощь в её реабилитации.

Ранее врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о завершении подготовки к ампутации правой руки девочки.

Аиша Ажигова была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля с множеством телесных повреждений.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

По обвинению в нанесении девочке тяжёлых травм арестована её тётя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить