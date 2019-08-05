Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки
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«Я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на три месяца, а потом уже будет видно», — сообщила Чахкиева.
Она также поблагодарила всех за поддержку девочки и за помощь в её реабилитации.
Ранее врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о завершении подготовки к ампутации правой руки девочки.
Аиша Ажигова была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля с множеством телесных повреждений.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.
По обвинению в нанесении девочке тяжёлых травм арестована её тётя.