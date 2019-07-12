Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные повреждения, в настоящее время предлагают помощь сотни человек, как из России, так и из других стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём Instagram.

«Институт (столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, куда перевезли ребёнка. — RT) получает сотни предложений о помощи от неравнодушных людей не только из России, но из стран ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в тексте.

Уточняется, что за состоянием пострадавшей следят власти Ингушетии, в том числе врио главы республики Махмуд-Али Калиматов, а также и.о. главы республиканского Министерства здравоохранения Зарема Льянова.

При этом в ведомстве отметили, что самочувствие девочки улучшается, врачи продолжают терапию.

4 июля ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, в частности, с ожогами, порезами и укусами.

Впоследствии несовершеннолетнюю доставили в Москву.

6 июля была арестована подозреваемая в нанесении девочке травм — тётя потерпевшей.