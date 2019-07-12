Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

Короткая ссылка
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные повреждения, в настоящее время предлагают помощь сотни человек, как из России, так и из других стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём Instagram.

«Институт (столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, куда перевезли ребёнка. — RT) получает сотни предложений о помощи от неравнодушных людей не только из России, но из стран ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в тексте.

Уточняется, что за состоянием пострадавшей следят власти Ингушетии, в том числе врио главы республики Махмуд-Али Калиматов, а также и.о. главы республиканского Министерства здравоохранения Зарема Льянова. 

При этом в ведомстве отметили, что самочувствие девочки улучшается, врачи продолжают терапию.

4 июля ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, в частности, с ожогами, порезами и укусами.

Впоследствии несовершеннолетнюю доставили в Москву.

6 июля была арестована подозреваемая в нанесении девочке травм — тётя потерпевшей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить