«Идёт борьба за каждый сантиметр правой руки»: в клинике Рошаля рассказали о состоянии семилетней девочки из Ингушетии

В НИИ детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве врачи сражаются за здоровье семилетней девочки из Ингушетии, которая 4 июля была госпитализирована со множественными телесными повреждениями. В истязании ребёнка подозревают её тетю, она уже арестована. Сейчас медики пытаются сохранить девочке руки — из-за длительного сдавливания в них нарушилось кровообращение. Как рассказали в клинике, небольшая тенденция к улучшению патологических изменений наблюдается в левой руке. Правая же рука вызывает особое беспокойство: в предплечье и кисти полностью нарушено кровоснабжение, и сейчас «борьба идёт за каждый сантиметр».

Семилетняя девочка из Ингушетии, в истязании которой подозревают её тётю, сейчас проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В столицу ребёнка перевезли из Ингушетии. 4 июля девочку госпитализировали в Детскую республиканскую больницу Назрани в тяжёлом состоянии — со множественными телесными повреждениями. Врачи диагностировали у ребёнка синдром длительного сдавливания обеих рук, повреждения кожных покровов туловища и массивный ожог.

«Сразу при поступлении ребёнка в больницу Назрани было выявлено, что пальцы правой кисти чёрного цвета (некроз), плечо и предплечье холодные, пульс не определяется. Эти изменения, как и изменения левой руки, были связаны с длительным (более двух суток) сдавлением мягких тканей и сосудов рук тугими повязками, что и стало причиной прекращения их кровоснабжения», — сообщили в пресс-службе клиники Леонида Рошаля.

В Назрани ребёнка прооперировали — врачи пытались восстановить кровообращение. Но никакой положительной динамики не наблюдалось. Было решено экстренно перевезти девочку в Москву.

«Несмотря на тяжесть состояния и наличие уже необратимых изменений в правой руке, свидетельствующих о стопроцентной возможности удаления её части, ребёнка перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, обладающий большими возможностями и опытом для лечения таких больных», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе клиники Рошаля, у ребёнка также наблюдались признаки интоксикации и высокие показатели маркеров воспаления.

«При обследовании у ребёнка диагностированы старые переломы рёбер, обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и не леченный врождённый вывих левого тазобедренного сустава. Особое беспокойство представляло состояние правой руки», — заявили в пресс-службе.

Сейчас, как подчеркнули в клинике Рошаля, состояние больной стабилизировалось, наметилась небольшая тенденция к улучшению патологических изменений в левой руке. При этом врачи диагностировали полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти.

«Идёт борьба за каждый сантиметр правой руки. В лечении больной участвуют реаниматологи, хирурги, педиатры, психологи и другие специалисты», — сообщили в клинике Рошаля.

«Хотели как лучше»

В причинении увечий ребёнку подозревают её 35-летняя тётю. В СМИ ранее публиковали её имя — Макка Ганиева. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказали RT в региональном управлении СК, на данный момент выясняется, почему ребёнка воспитывала тётя. Как отмечают в ведомстве, девочка жила в семье Ганиевой без оформления соответствующих документов.

«Мы нашли маму и папу девочки. Они были допрошены. Рассказали, что и не думали, что тётя может так поступить с ребёнком, и, отдавая девочку родственникам, надеялись, что так будет лучше. Сейчас по делу проводятся следственные действия и экспертизы», — рассказал RT старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Зураб Героев.

Как ранее сообщили RT представители местных органов опеки и попечительства, у Ганиевой есть два сына. После случившегося органы опеки изъяли их из семьи и определили в республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов.

Как сообщили RT в центре, у мальчиков нет никаких документов, неизвестно даже, сколько им лет.

«Сначала у них были повадки агрессивные, но сейчас всё хорошо. Мальчики контактны, общаются. У детей наблюдаются задержки в речевом развитии. Про маму и папу они не спрашивают, не скучают. Из родственников никто их навещать не приходил и ими не интересовался», — рассказали в центре.

Кроме того, собеседник RT добавил, что спрашивать у детей о пострадавшей девочке, об их семье и о том, что там происходило, сотрудникам центра запретили.

В среду, 10 июля, уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева рассказала ТАСС, что мальчиков передадут ближайшему родственнику.

«Оба мальчика — 2014 года. Мы подадим заявление на лишение родительских прав их матери, на которую завели уголовное дело по избиению семилетней девочки. По поводу их отца мы будем разбираться. Мы найдём ближайшего родственника детей и передадим их ему, поскольку в регионе нет детских домов и никогда не было», — сказала Чахкиева.