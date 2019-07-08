Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что органы опеки будут требовать лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.

«Родителей девочки обязательно будут лишать прав на ребёнка, в первую очередь мы будем этого добиваться. Органы опеки подадут в суд заявление на лишение родительских прав», — цитирует Чахкиеву ТАСС.

Ранее врачи столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где проходит лечение девочка, сообщили, что её состояние остаётся тяжёлым, она находится в реанимации.

При этом следственные органы Ингушетии начали проверку в отношении органов опеки и попечительства, а также действий участкового врача в рамках уголовного дела о нанесении семилетней девочке телесных повреждений.

4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений.

По подозрению в избиении ребёнка арестована её тётя.