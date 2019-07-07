Кузнецова заявила об ухудшении прогнозов относительно избитой в Ингушетии девочки

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что, согласно результатам диагностики семилетней девочки, избитой в Ингушетии, позитивных прогнозов нет.
Кузнецова заявила об ухудшении прогнозов относительно избитой в Ингушетии девочки
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По её словам, она поддерживает связь с врачами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где в настоящее время проходит лечение пострадавшая девочка.

«Скорее всего, придётся принимать тяжёлое решение, тех позитивных прогнозов, которые были изначально после диагностики, уже нет», — цитирует омбудсмена ТАСС.

Она подчеркнула, что ситуация остаётся сложной, но необходимо продолжать лечение.

«У меня болит душа о том, что сейчас с девочкой происходит, с нашей Айшей, в больнице... Но нужно бороться дальше», — отметила Кузнецова.

Ранее в НИИ детской хирургии сообщили, что у девочки диагностирован сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья.

Суд в Ингушетии арестовал тётю девочки по подозрению в нанесении ей тяжёлых травм.

4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить