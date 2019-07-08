Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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В столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали, что девочка, которую доставили с множественными травмами в Москву из Ингушетии, находится в тяжёлом состоянии.
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По температурному листку утром было 37,1. Состояние тяжёлое», — цитирует РИА Новости представителя медицинского учреждения.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева рассказала, что девочка по-прежнему находится в реанимации

4 июля в больницу республики доставили несовершеннолетнюю девочку с множеством телесных повреждений.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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