Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
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«По температурному листку утром было 37,1. Состояние тяжёлое», — цитирует РИА Новости представителя медицинского учреждения.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева рассказала, что девочка по-прежнему находится в реанимации.
4 июля в больницу республики доставили несовершеннолетнюю девочку с множеством телесных повреждений.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело.