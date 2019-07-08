Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации
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«Аиша стабильно в тяжёлом состоянии, на данный момент находится в реанимации. Врачи делают всё возможное, чтоб нашей малышке сохранить руку!» — написала Чахкиева в Instagram.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что, согласно результатам диагностики семилетней девочки, избитой в Ингушетии, позитивных прогнозов нет. Она подчеркнула, что ситуация остаётся сложной, но необходимо продолжать лечение.
4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. СК возбудил по данному факту уголовное дело.