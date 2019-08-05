Врачи рассказали о подготовке к ампутации части руки девочки из Ингушетии

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Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля сообщили о завершении подготовки к ампутации правой руки у семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, доставленной с многочисленными травмами в Москву.

«Наступил очередной этап в лечении. Мы прошли такой большой путь и сегодня можем сказать, что она подготовлена к операции. Мы боролись за каждый сантиметр, за каждый миллиметр», — сказал президент института Леонид Рошаль.

Он подчеркнул, что угрозы ампутации левой руки девочки нет, хотя и сохраняются неврологические повреждения, которые потребуют длительного лечения.

«Но проблема с правой рукой, конечно, есть. И сегодня решался вопрос о необходимости ампутации. Мы провели консилиум», — сообщил медик.

По его словам, в консилиуме приняли участие как московские специалисты, так и медики из Ингушетии, в том числе заместитель министра здравоохранения республики.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш уточнил, что операция по ампутации пройдёт уже на текущей неделе.

«На этой неделе будет первый этап хирургического лечения — удаление всех погибших тканей фактически в объёме ампутации. Но это не последний этап, поскольку борьба за каждый сантиметр, миллиметр руки продолжается», — подчеркнул он.

В дальнейшем медики будут проводить наблюдение за раной с целью возможного сохранения локтевого состава руки.

Ранее Верховный суд Ингушетии оставил под арестом тётю девочки, обвиняемую в нанесении ей серьёзных травм.

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