Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

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Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
  • © RT

«Врачи стараются подвести ребёнка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки. Состояние это позволяет, влажной гангрены нет, только сухая. Ожидание операции продлится не меньше недели», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Елены Бумагиной. 

Сообщается, что левая рука пострадавшей находится в более удовлетворительном состоянии, отёк значительно уменьшился, но движение полностью не восстановлено. 

Также известно, что ранее у девочки был диагностирован сухой некроз тканей правой кисти. 

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии.

6 июля по подозрению в совершении преступления была арестована тётя потерпевшей.

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