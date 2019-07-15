Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.

«Врачи стараются подвести ребёнка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки. Состояние это позволяет, влажной гангрены нет, только сухая. Ожидание операции продлится не меньше недели», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Елены Бумагиной.

Сообщается, что левая рука пострадавшей находится в более удовлетворительном состоянии, отёк значительно уменьшился, но движение полностью не восстановлено.

Также известно, что ранее у девочки был диагностирован сухой некроз тканей правой кисти.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии.

6 июля по подозрению в совершении преступления была арестована тётя потерпевшей.