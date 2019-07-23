Врачам удалось избежать ампутации левой руки у девочки из Ингушетии

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В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что благодаря терапии врачам удалось избежать ампутации левой руки у избитой девочки из Ингушетии.
Врачам удалось избежать ампутации левой руки у девочки из Ингушетии
  • © Фото из личного архива

«Проведённая терапия позволила избежать ампутации левой руки», — приводит РИА Новости сообщение.

При этом в НИИ сообщили, что «вследствие тугого бинтования руки дома, возможно, в течение более двух дней, произошло повреждение нервов, в результате чего у девочки отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность».

Отмечается, что на фоне снижения интенсивности терапии общее состояние девочки стабильно.

«У врачей ещё есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений. После этого в более поздний период будет приниматься решение об уровне ампутации», — рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что у девочки «аппетит хороший» и что её «постепенно стали ставить на ножки».

4 июля ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии со множеством травм, в частности с ожогами, порезами и укусами.

Впоследствии семилетнюю девочку доставили в Москву.

6 июля по подозрению в совершении преступления была арестована тётя потерпевшей.

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