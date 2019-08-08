Врачи установят протез избитой в Ингушетии девочке

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Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии установят протез правой руки семилетней Аише Ажиговой, которая была избита в Ингушетии.
Врачи установят протез избитой в Ингушетии девочке
  • © Фото из личного архива

Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы-две недели. Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой... Я думаю, со временем обязательно будет протез», — заявил президент института Леонид Рошаль.

Ранее врачи приняли решение ампутировать часть правой руки пострадавшей.

6 июля подозреваемая в избиении ребёнка была арестована.

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