Врачи установят протез избитой в Ингушетии девочке
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы-две недели. Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой... Я думаю, со временем обязательно будет протез», — заявил президент института Леонид Рошаль.
Ранее врачи приняли решение ампутировать часть правой руки пострадавшей.
6 июля подозреваемая в избиении ребёнка была арестована.