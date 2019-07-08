Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

«В зоне ЧС обнаружено тело ещё одного погибшего. Общее число жертв наводнения составляет 23 человека. Судьба восьми остается неизвестной», — добавил он.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей.

В зону бедствия направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолёт Ан-12 и три вертолёта Ми-8.

Более 400 человек были госпитализированы.

Ранее URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.