Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
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«В зоне ЧС обнаружено тело ещё одного погибшего. Общее число жертв наводнения составляет 23 человека. Судьба восьми остается неизвестной», — добавил он.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей.
В зону бедствия направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолёт Ан-12 и три вертолёта Ми-8.
Более 400 человек были госпитализированы.
Ранее URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.