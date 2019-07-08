Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

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Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«В зоне ЧС обнаружено тело ещё одного погибшего. Общее число жертв наводнения составляет 23 человека. Судьба восьми остается неизвестной», — добавил он.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей.

В зону бедствия направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолёт Ан-12 и три вертолёта Ми-8. 

Более 400 человек были госпитализированы.

Ранее URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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