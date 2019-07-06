Более 400 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области
- РИА Новости
«К сожалению, погибли 22 человека, госпитализированы 410 человек, 2165 пострадавшим оказана медицинская помощь. К сожалению, остаётся неизвестной судьба 13 человек», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате паводков свыше 300 человек были госпитализированы.
5 июля подразделения Центрального военного округа приступили к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Также URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.