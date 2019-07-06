Более 400 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

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Более 400 человек госпитализированы в результате паводков в Иркутской области, сообщил замглавы МЧС России Павел Барышев.
Более 400 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области
  • РИА Новости

«К сожалению, погибли 22 человека, госпитализированы 410 человек, 2165 пострадавшим оказана медицинская помощь. К сожалению, остаётся неизвестной судьба 13 человек», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате паводков свыше 300 человек были госпитализированы.

5 июля подразделения Центрального военного округа приступили к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Также URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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