В кабмине создали группу по восстановлению жилья в Иркутской области

Правительство России организовало рабочую группу по решению вопроса с восстановлением жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области, сообщил зампред кабмина Виталий Мутко.

«Рабочая группа создана, замминистра строительства её возглавил. У нас должен быть чёткий график по восстановлению жилья», — цитирует Мутко Интерфакс.

По предварительным оценкам, на восстановление инфраструктуры Тулуна потребуется около 800 млн рублей.

Ранее стало известно, что пострадавшие от паводков в Иркутской области жители получили единовременную материальную помощь в размере 165 млн рублей.

По последней информации, из-за паводков в регионе погибли 22 человека, а также около 340 человек, включая 59 детей, были госпитализированы.

Телеканал «360» передавал, что в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Звёздном городке, Королёве, Талдоме и Электростали Московской области открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области.