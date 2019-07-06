Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области

Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

«Это сумма восстановления социальной инфраструктуры, инженерной, коммунальной. На всю социальную инфраструктуру — это где-то в районе 8,5 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова Мутко.

Ранее стало известно, что более 400 человек госпитализированы в результате паводков в Иркутской области.

В кабмине создали группу по восстановлению жилья в регионе.

Также URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.