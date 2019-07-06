Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области
- ©пресс-служба правительства Иркутской области
«Это сумма восстановления социальной инфраструктуры, инженерной, коммунальной. На всю социальную инфраструктуру — это где-то в районе 8,5 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова Мутко.
Ранее стало известно, что более 400 человек госпитализированы в результате паводков в Иркутской области.
В кабмине создали группу по восстановлению жилья в регионе.
Также URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.