Минтранс назвал условия для возобновления полётов грузинских авиакомпаний

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В российском Министерстве транспорта назвали условия для возобновления полётов грузинских авиакомпаний в Россию.
Минтранс назвал условия для возобновления полётов грузинских авиакомпаний
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной», — сказал руководитель пресс-службы ведомства Александр Волков в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что грузинская сторона должна полностью погасить задолженность по аэронавигационному обслуживанию.

7 июля грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в российском направлении накануне вступления в силу временного запрета на полёты в Россию.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Документ вступает в силу в понедельник, 8 июля.  С этого же дня вступает в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полётов грузинских авиакомпаний на территорию страны.

В Росавиации рекомендовали авиаперевозчикам информировать граждан, временно находящихся на территории Грузии, о возможностях возвращения в Россию после 7 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассмотрит вопрос об отмене принятых в отношении Тбилиси мер, когда ситуация в Грузии вернётся в нерусофобское русло.

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