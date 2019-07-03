Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям в связи с ситуацией в Грузии
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«Росавиация... рекомендовала российским авиакомпаниям провести работу с авиапассажирами, у которых забронированы вылеты после 7 июля 2019 года», — сообщается на сайте ведомства.
Авиакомпаниям рекомендовано связаться с каждым пассажиром, предложить перебронировать их вылет с территории Грузии на даты до 8 июля или после этой даты воспользоваться альтернативными направлениями.
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию с 8 июля.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал, что туристические компании довольно активно выполняют указание о приостановке продажи туров в Грузию.