Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям в связи с ситуацией в Грузии

В Росавиации рекомендовали авиаперевозчикам информировать граждан, временно находящихся на территории Грузии, о возможностях возвращения в Россию после 7 июля.

«Росавиация... рекомендовала российским авиакомпаниям провести работу с авиапассажирами, у которых забронированы вылеты после 7 июля 2019 года», — сообщается на сайте ведомства.

Авиакомпаниям рекомендовано связаться с каждым пассажиром, предложить перебронировать их вылет с территории Грузии на даты до 8 июля или после этой даты воспользоваться альтернативными направлениями.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию с 8 июля.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал, что туристические компании довольно активно выполняют указание о приостановке продажи туров в Грузию.