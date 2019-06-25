Авиакомпании России получат компенсацию из-за приостановки полётов в Грузию

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Правительство прорабатывает механизм компенсации авиакомпаниям России прямых потерь из-за остановки полётов в Грузию. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Авиакомпании России получат компенсацию из-за приостановки полётов в Грузию
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

«Что касается финансов. Там тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. Это гораздо более серьёзная работа, она потребует времени и расчётов. Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся», — цитирует РИА Новости Акимова.

По его словам, компенсационные меры точно будут предусмотрены, речь прежде всего идёт о прямых потерях.

21 июня на фоне эскалации политической напряжённости в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в эту страну. 

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.

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