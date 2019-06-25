Бурджанадзе оценила ситуацию с приостановкой полётов из России в Грузию

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию вокруг приостановки авиасообщения Москва — Тбилиси.

«Грузия потеряет от этого очень и очень много. Не только в эмоциональном и чисто человеческом плане, но и в экономическом... Но я очень хотела бы надеяться, что российское руководство остановится на этих мерах и больше ограничений вводиться не будет», — сказала политик.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за внутриполитической ситуации, сложившейся в иностранном государстве.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения российского турпотока для грузинской экономики.