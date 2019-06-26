Минтранс оценит потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию

Минтранс России оценит потери авиакомпаний от приостановки полётов в Грузию на летний сезон 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство транспорта разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полётов по независящим от них причинам», — указывается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, методика установит порядок расчёта прямых убытков перевозчика и от упущенной выгоды.

Отмечается, что после утверждения Минтрансом этой методики должен быть подготовлен пакет документов, обосновывающий объёмы компенсаций из российского бюджета для отечественных авиаперевозчиков.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство прорабатывает механизм компенсации авиакомпаниям России прямых потерь из-за остановки полётов в Грузию.

21 июня на фоне эскалации политической напряжённости в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в эту страну.