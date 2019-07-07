Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района
- © Пресс-служба правительства Иркутской области
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера.
Уточняется, что Мутко поручил организовать проверку достоверности опубликованной информации, в ходе которой подтвердился факт использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях.
«В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от исполнения обязанностей», — указывается в сообщении.
Ранее Мутко заявил, что для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей. Кроме того, он призвал власти Иркутской области не разрешать строительство в зонах подтопления.