Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района

Вице-премьер России Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова после того, как в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что коммунальные службы пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия удара стихии в доме Худоногова.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера. Уточняется, что Мутко поручил организовать проверку достоверности опубликованной информации, в ходе которой подтвердился факт использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях. «В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от исполнения обязанностей», — указывается в сообщении. Ранее Мутко заявил, что для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей. Кроме того, он призвал власти Иркутской области не разрешать строительство в зонах подтопления.