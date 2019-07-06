Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Иркутской области

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Вице-премьер России Виталий Мутко призвал власти Иркутской области не разрешать строительство в зонах подтопления.
Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Иркутской области
  • ©пресс-служба правительства Иркутской области

«Сегодня все генеральные планы населённых пунктов, городов должны иметь особые зоны... Если они имеются, то это зоны так называемого подтопления. Вот в этих зонах подтопления мы не можем строить жильё. Мы не можем строить жильё, чтобы через какое-то время его опять смыло», — цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер также призвал власти Иркутской области скорректировать генеральные планы городов.

По его словам, потерявшие в результате паводка жильё в Иркутской области могут по желанию получить сертификаты на приобретение жилья в любой точке региона.

Ранее правительство России организовало рабочую группу по решению вопроса с восстановлением жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области. Пострадавшим выплатили 165 млн рублей, единовременную материальную помощь получили более 16,5 тыс. человек.

5 июля подразделения Центрального военного округа приступили к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Также URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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