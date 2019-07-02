Защита обжаловала арест московского отравителя

Защита 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, подозреваемого в отравлении в Москве людей напитками и их ограблении, обжаловала его арест. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Маргарита Корина.

© Агентство городских новостей «Москва»

«Мы направили жалобу на решение суда об аресте почтой», — цитирует представителя защиты ТАСС. Ранее Таганский суд арестовал до 25 августа задержанного по делу о массовом отравлении жителей Москвы. Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений согласно ст. 158 («Кража») и ст. 162 («Разбой») УК России, было передано в Главное следственное управление по столице. Мужчину задержали 25 июня. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол. Подробнее о деле — в материале RT.