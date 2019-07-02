Защита обжаловала арест московского отравителя
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«Мы направили жалобу на решение суда об аресте почтой», — цитирует представителя защиты ТАСС.
Ранее Таганский суд арестовал до 25 августа задержанного по делу о массовом отравлении жителей Москвы.
Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений согласно ст. 158 («Кража») и ст. 162 («Разбой») УК России, было передано в Главное следственное управление по столице.
Мужчину задержали 25 июня. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.
Подробнее о деле — в материале RT.