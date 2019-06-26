МВД просит арестовать московского отравителя

В Москве следствие просит суд арестовать мужчину, предлагавшего людям выпить напиток и грабившего их, когда они теряли сознание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Ирину Волк.

«Сегодня следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

Ранее в Москве задержали 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении своих жертв.

В квартире подозреваемого нашли феназепам, клозапин и трамадол.

МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».