МВД просит арестовать московского отравителя

Короткая ссылка
В Москве следствие просит суд арестовать мужчину, предлагавшего людям выпить напиток и грабившего их, когда они теряли сознание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Ирину Волк.
МВД просит арестовать московского отравителя
  • РИА Новости

«Сегодня следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

Ранее в Москве задержали 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении своих жертв.

В квартире подозреваемого нашли феназепам, клозапин и трамадол.

МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить