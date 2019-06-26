Следствие изменило статью «московскому отравителю» с кражи на разбой
«Следователем, производящим предварительное расследование указанных уголовных дел, принято решение о переквалификации одного эпизода по статье 158 УК России («Кража») на статью 162 УК России («Разбой»)», — цитирует её РИА Новости.
Максимальная санкция статьи о разбое предусматривает до 15 лет заключения.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении своих жертв.
В ходе обысков в квартире подозреваемого были обнаружены феназепам, клозапин и трамадол.
Накануне адвокат Алексей Прянишников в беседе с телеканалом «360» рассказал об истории возможного отравления женщины газировкой в районе Чистых прудов.