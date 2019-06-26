Следствие изменило статью «московскому отравителю» с кражи на разбой

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники следственных органов переквалифицировали действия «московского отравителя» со статьи 158 УК России («Кража») на статью 162 УК России («Разбой»).

«Следователем, производящим предварительное расследование указанных уголовных дел, принято решение о переквалификации одного эпизода по статье 158 УК России («Кража») на статью 162 УК России («Разбой»)», — цитирует её РИА Новости.

Максимальная санкция статьи о разбое предусматривает до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении своих жертв.

В ходе обысков в квартире подозреваемого были обнаружены феназепам, клозапин и трамадол.

Накануне адвокат Алексей Прянишников в беседе с телеканалом «360» рассказал об истории возможного отравления женщины газировкой в районе Чистых прудов. 

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