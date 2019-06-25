Женщина обратилась за помощью после предполагаемого отравления газировкой в Москве

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Адвокат Алексей Прянишников в беседе с телеканалом «360» рассказал об истории возможного отравления женщины газировкой в районе Чистых прудов. По его словам, пострадавшая могла стать жертвой грабителей.

Как отметил Прянишников, к женщине и её спутнику, направлявшимся к столичному пространству, известному как «Яма» на Хохловской площади, присоединился незнакомый молодой человек.

Мужчина разговаривал с ними, а после предложил выпить газировки.

«Протянул бутылку, и, собственно говоря, это последнее, что они помнили. Следующее, что они помнят, это то, что проснулись в больнице», — уточнил адвокат.

Ранее СМИ передавали о якобы серии отравлений в центре Москвы.

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