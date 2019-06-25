Женщина обратилась за помощью после предполагаемого отравления газировкой в Москве
Как отметил Прянишников, к женщине и её спутнику, направлявшимся к столичному пространству, известному как «Яма» на Хохловской площади, присоединился незнакомый молодой человек.
Мужчина разговаривал с ними, а после предложил выпить газировки.
«Протянул бутылку, и, собственно говоря, это последнее, что они помнили. Следующее, что они помнят, это то, что проснулись в больнице», — уточнил адвокат.
Ранее СМИ передавали о якобы серии отравлений в центре Москвы.