В МВД сообщили о росте числа пострадавших от «московского отравителя»

В полицию с заявлениями обратились ещё трое пострадавших от действий мужчины, который угощал людей в Москве напитком и грабил их, когда им становилось плохо. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

РИА Новости

«Общий ущерб на данный момент превысил 140 тыс. рублей. Следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек», — приводит её слова Интерфакс. Указывается, что были проведены судебные химические экспертизы веществ, обнаруженных при обыске по месту жительства подозреваемого. По данным ведомства, вещества оказались лекарственными средствами, такими как феназепам, клозапин и трамадол. Ранее в Москве задержали 26-летнего безработного уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении. В МВД сообщали, что трое пострадавших от его действий обратились в полицию. По месту проживания подозреваемого нашли три пакетика с порошкообразным веществом.