В МВД сообщили о росте числа пострадавших от «московского отравителя»
- РИА Новости
«Общий ущерб на данный момент превысил 140 тыс. рублей. Следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек», — приводит её слова Интерфакс.
Указывается, что были проведены судебные химические экспертизы веществ, обнаруженных при обыске по месту жительства подозреваемого.
По данным ведомства, вещества оказались лекарственными средствами, такими как феназепам, клозапин и трамадол.
Ранее в Москве задержали 26-летнего безработного уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении.
В МВД сообщали, что трое пострадавших от его действий обратились в полицию. По месту проживания подозреваемого нашли три пакетика с порошкообразным веществом.