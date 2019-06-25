В МВД сообщили о росте числа пострадавших от «московского отравителя»

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В полицию с заявлениями обратились ещё трое пострадавших от действий мужчины, который угощал людей в Москве напитком и грабил их, когда им становилось плохо. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В МВД сообщили о росте числа пострадавших от «московского отравителя»
  • РИА Новости

«Общий ущерб на данный момент превысил 140 тыс. рублей. Следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек», — приводит её слова Интерфакс.

Указывается, что были проведены судебные химические экспертизы веществ, обнаруженных при обыске по месту жительства подозреваемого.

По данным ведомства, вещества оказались лекарственными средствами, такими как феназепам, клозапин и трамадол.

Ранее в Москве задержали 26-летнего безработного уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении.

В МВД сообщали, что трое пострадавших от его действий обратились в полицию. По месту проживания подозреваемого нашли три пакетика с порошкообразным веществом.

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