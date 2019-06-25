В МВД рассказали о серии ограблений в Москве с помощью напитков

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В Москве полицейские обнаружили три пакетика с порошкообразным веществом у мужчины, подозреваемого в ограблении людей после угощения их напитками. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России.
В МВД рассказали о серии ограблений в Москве с помощью напитков
  • РИА Новости

По данным ведомства, 8 июня в полицию сообщили о том, что на Хохловской площади Москвы неизвестный пытался обокрасть находящихся без сознания граждан.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемого — 26 летнего безработного уроженца Кабардино-Балкарии. Он заявил полицейским, что якобы взял вещи знакомых на временное хранение.

При этом пострадавшие граждане были госпитализированы. После выписки они обратились в ОМВД по Басманному району.

«Заявители сообщили, что на Хохловской площади к ним подошёл молодой человек и угостил их газированным напитком, выпив который, они потеряли сознание. Придя в себя, обнаружили пропажу денежных средств и телефонов. По указанным обстоятельствам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 158 УК России», — указано в сообщении.

Подозреваемого задержали в ходе предварительного расследования, он дал признательные показания. Ему предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также 24 июня в полицию обратилась третья потерпевшая с заявлением об аналогичном инциденте. По итогам проверки было возбуждено ещё одно дело по ст. 158 УК России.

В настоящее время злоумышленника задержали в порядке ст. 91 УПК России. Во время обысков по месту его проживания нашли три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом, их отправили на экспертизу. Проверяется версия о том, что подозреваемый подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества.

В марте в московском кафе у мужчины украли кошелёк с 1,5 млн рублей.

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