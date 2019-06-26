Московский отравитель частично признал вину в хищениях

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Уроженец Кабардино-Балкарии, подозреваемый в отравлении людей напитками и их последующем ограблении в Москве, частично признал вину в хищениях, сообщает РИА Новости.
Московский отравитель частично признал вину в хищениях
  • РИА Новости

«Частично признаю вину в хищении», — сказал он на заседании суда, где решается вопрос о его аресте.

Мужчина добавил, что говорит только про дело «в отношении трёх» человек, фамилий которых не знает.

Ранее в Москве задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в отравлении людей напитками и их последующем ограблении. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.

МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».

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