Московский отравитель частично признал вину в хищениях

Уроженец Кабардино-Балкарии, подозреваемый в отравлении людей напитками и их последующем ограблении в Москве, частично признал вину в хищениях, сообщает РИА Новости.

«Частично признаю вину в хищении», — сказал он на заседании суда, где решается вопрос о его аресте.

Мужчина добавил, что говорит только про дело «в отношении трёх» человек, фамилий которых не знает.

Ранее в Москве задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в отравлении людей напитками и их последующем ограблении. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.

МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».