Семь уголовных дел, 11 потерпевших: в Москве арестовали серийного отравителя

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении прохожих. Ранее в МВД сообщили, что от действий мужчины, который угощал людей газировкой с сильнодействующим веществом, пострадали по меньшей мере 11 человек. Как рассказал RT врач-нарколог, приём комбинации препаратов, обнаруженных при обыске в квартире предполагаемого злоумышленника, мог привести к летальному исходу.

Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.

По данным полиции, мужчина угощал случайных знакомых газировкой с разбавленным сильнодействующим веществом. Когда потерпевшие теряли сознание, злоумышленник забирал их деньги и ценные вещи. По данным МВД, от действий злоумышленника пострадали не менее 11 человек. Однако СМИ предполагают, что их количество может быть значительно больше.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в отношении подозреваемого было возбуждено семь уголовных дел по трём статьям уголовного кодекса РФ.

«В ходе предварительного расследования четырёх уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 162 УК РФ, по обстоятельствам хищений имущества граждан на Хохловской площади города Москвы, полицейскими на данный момент установлены 11 потерпевших. По результатам проверок возбуждены ещё три уголовных дела. Два из них — по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ, одно — статьёй 161 УК РФ», — подчеркнула Волк.

Дело приняли к производству в Следственном комитете.

«Следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних», — подчеркнули в ведомстве.

Пользовался беспомощным состоянием

По данным СМИ, задержанным оказался бывший студент филиала Краснодарского университета МВД РФ в Нальчике Мурат Сабанов, последние три года проживавший в столице.

Как указывают в полиции, общий ущерб от действий преступника составил не менее 140 тысяч рублей.

Отметим, что впервые подозреваемый попал в поле зрения правоохранительных органов ещё восьмого июня. Тогда в полицию поступил звонок о неизвестном мужчине, пытающемся похитить имущество «у находящихся в бессознательном состоянии граждан».

Прибывшие по вызову сотрудники задержали мужчину, на которого указали очевидцы. Впоследствии ему были предъявлены обвинения в краже, а мера пресечения была назначена в виде подписки о невыезде.

После того, как 24 июня в органы МВД поступило ещё одно аналогичное заявление, мужчина был задержан повторно. В ходе обыска по месту его проживания полицейские обнаружили предположительно украденные вещи, а также сильнодействующие препараты, которые подозреваемый мог использовать для совершения преступлений.

«Ситуация очень сложная»

История серийного отравителя получила большой общественный резонанс в том числе и потому, что среди его жертв оказались журналисты.

Как рассказал один из потерпевших, сотрудник RT Ярослав Антипов, седьмого июня он вместе с двумя друзьями отдыхал на Чистопрудном бульваре. Тогда же с ними познакомился молодой человек, представившийся Муратом. В ходе завязавшегося разговора он предложил им выпить фанты.

Пришёл в сознание Антипов уже в больнице. Он и его друг Даниил Дюраш были в коме шесть часов. Меньше повезло третьей потерпевшей — фотокорреспонденту издания The Village Людмиле Чижовой. Она очнулась лишь спустя трое суток. Всё это время она находилась в реанимации, будучи подключённой к аппарату вентиляции лёгких.

К настоящему моменту журналистка так и не смогла полностью восстановиться после отравления. Через несколько дней после инцидента она была выписана из больницы, но 24 июня была повторно госпитализирована из-за осложнений после трахеотомии.

Адвокат Чижовой Оксана Опаренко в беседе с RT рассказала, что из-за проблем со здоровьем её подзащитная не смогла принять участие в заседании Таганского райсуда о мере пресечения Сабанову.

«Людмила в настоящее время продолжает находиться в больнице. Всё в руках врачей и я надеюсь, что они поставят её на ноги, — подчеркнула Опаренко. – Подробнее о её состоянии рассказать не могу, так как это врачебная тайна. Единственное, что могу пояснить, что она проходит лечение действительно непростое. Ситуация очень сложная».

Последствия могли быть хуже

Как было отмечено в пресс-релизе МВД, после задержания предполагаемого отравителя по адресу его проживания был проведён обыск. Тогда силовики обнаружили сильнодействующие вещества, которые могли быть использованы для совершения преступлений.

«В ходе предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ, по обстоятельствам краж имущества на Хохловской площади, проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства — феназепам и клозапин, а также трамадол», — указывается в сообщении ведомства.

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Генеральный директор медицинского центра «Выбор» врач-нарколог Сергей Нурисламов в беседе с RT рассказал, что применение всех трёх обнаруженных у подозреваемого препаратов в комплексе с большой вероятности могло бы привести к летальным исходам.

«Феназепам — это бензодиазепиновый транквилизатор, клозапин — сильный нейролептик, который используется для лечения психических расстройств. Трамадол — это вообще опиоидный анальгетик, — отметил врач. — При сочетании нескольких психотропных средств разом их седативный эффект будет лишь усиливаться, что может привести к коме и летальным исходам. Тем более, как я понимаю, в данном случае многие из потерпевших до этого употребляли алкоголь. Скорее всего, здесь злоумышленник ограничивался только использованием феназепама, в противном случае последствия могли быть значительно хуже».

Нурисламов подчеркнул, что, несмотря на наличие формального учёта за оборотом данных препаратов, сейчас существуют способы получить к ним доступ без назначения врача.

«Клозапин и трамадол продаются только по рецептам строгой отчетности, они выписываются в двух экземплярах, каждый из них имеет свой номер. Без этих рецептов легально приобрести их нельзя, — рассказал он. — К сожалению, эти меры не могут полностью решить эту проблему. В России существует большой теневой рынок сильнодействующих веществ, функционирующий в сером интернете».

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного. Кроме того, проверяется информация о наличии соучастников.