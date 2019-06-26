Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве

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Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве
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«Следователи приняли к производству и приступили к расследованию уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК России», — цитирует её ТАСС.

Кроме того, следователи проверят информацию о возможном растлении двух несовершеннолетних 26-летним уроженцем Кабардино-Балкарии Муратом Сабановым, задержанным в рамках расследования краж у отравленных граждан в Москве.

«Предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних», — добавила Иванова.

Ранее в Москве задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в отравлении людей напитками и их последующем ограблении. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.

26 июня Таганский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении прохожих.

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