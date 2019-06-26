Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве
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«Следователи приняли к производству и приступили к расследованию уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК России», — цитирует её ТАСС.
Кроме того, следователи проверят информацию о возможном растлении двух несовершеннолетних 26-летним уроженцем Кабардино-Балкарии Муратом Сабановым, задержанным в рамках расследования краж у отравленных граждан в Москве.
«Предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних», — добавила Иванова.
Ранее в Москве задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в отравлении людей напитками и их последующем ограблении. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.
26 июня Таганский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении прохожих.