Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов

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Кирилл Горшенин
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
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«Мера в правильном направлении, теперь будем смотреть, во-первых, как она будет реализована, во-вторых, насколько честно будут вести себя производители, создавая свои продукты и обозначая в маркировке, из чего они их создали», — заявил Шелищ.

Он отметил, что в рамках данной законодательной линии следует также следить за достоверностью маркировок.

«Надо убедиться в том, где, судя по маркировке, использовался исключительно молочный жир, правда ли это. Многие независимые экспертизы показывают, что это не всегда так», — подчеркнул эксперт.

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов, согласно которым продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

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