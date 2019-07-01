Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
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«Мера в правильном направлении, теперь будем смотреть, во-первых, как она будет реализована, во-вторых, насколько честно будут вести себя производители, создавая свои продукты и обозначая в маркировке, из чего они их создали», — заявил Шелищ.
Он отметил, что в рамках данной законодательной линии следует также следить за достоверностью маркировок.
«Надо убедиться в том, где, судя по маркировке, использовался исключительно молочный жир, правда ли это. Многие независимые экспертизы показывают, что это не всегда так», — подчеркнул эксперт.
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов, согласно которым продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.